Более 17 млрд долларов получила Россия от МВФ на восстановление экономики

Одобренное в начале месяца распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц МВФ вступило в силу с 23 августа.

Из выделенных 650 миллиардов долларов на долю развивающихся стран пришлось 275 миллиардов. Из них членам СНГ и Грузии поступили 25 миллиардов, а Россия получила около 17,5 миллиардов.

SDR представляет собой не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда, а курс SDR определяется ежедневно на основе обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.

Как сообщает «РБК», в настоящее время в обращении находятся 204 миллиарда SDR, что соответствует 290 миллиардам долларов. Теперь же общее количество SDR достигнет 660 миллиардов.

Страны могут воспользоваться SDR за пределами МВФ, покупая и продавая их, а также обмениваясь и передавая безвозмездно.

По словам главного экономиста компании «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софьи Донец, у России есть три варианта использования SDR: добавить их к своим международным резервам, принять участие в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи или выделить Белоруссии твердую валюту в обмен на ее SDR.

Ранее главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги назвал недостижимыми планы правительства РФ сократить уровень бедности в стране до 6,6% к 2030 году. По его словам, эта цель не будет достигнута без реформирования системы помощи малоимущим.