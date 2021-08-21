СПЧ обсудит с Минюстом включение «Дождя» в реестр иноагентов

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) собирается обсудить с представителями Минюста включение телеканала «Дождь» в реестр иностранных агентов («Дождь был признан иностранным агентом 20 августа 2021 года). Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Нам нужно услышать правовую позицию Минюста. По результатам этого обсуждения мы будем делать свои выводы», — цитирует его ТАСС.



Фадеев заверил, что СПЧ внимательно следит за практикой правоприменения законов об иноагентах. Общественник напомнил, что «в свое время Совет поднимал перед президентом вопрос о коррекции правоприменения этих законов». В итоге «количество НКО-иноагентов было сокращено почти в два раза», уверяет глава СПЧ.

Телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» признали иностранными агентами, поскольку они получали финансовую помощь от фонда «Среда», включенного в список иноагентов еще в 2015 году, и Евросоюза.

Ранее российский Минюст признал иноагентами издания «Медуза», VTimes, The Insider, «Открытые медиа» и «Проект».