Фейки недели: кота Навального привлекли как свидетеля по делу «Ив Роше»

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Грузинское издание выдумало откровенное интервью с Алексеем Навальным

В начале уходящей недели грузинское издание Ambebi выпустило интервью с блогером Алексеем Навальным, которое тот якобы дал в колонии. Автором материала указана российская журналистка Елена Вавина.

На своей странице в Facebook Вавина написала, что интервью у Навального никогда не брала. Материал выдуман от начала до конца.

С фейковым интервью можно ознакомиться на сайте URA.ru. В нем Алексей Навальный «обвинил» своих соратников в том, что они «бегут из России, как крысы с тонущего корабля». Еще он призвал президента США Джозефа Байдена наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным и заявил о полной несостоятельности протестного движения в РФ.

Напомним, 20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ.

В этот же день, 20 августа, ОЗХО сформировала комиссию для проверки информации об отравлении Навального, когда о причинах резкого ухудшения здоровья блогера никто ничего не знал.

Утром 22 августа Навального транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Блогеру было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.



До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».

Кота привлекли в качестве свидетеля по уголовному делу

Удивительные слухи дошли до нас из Тверской области. Недавно в соцсетях появилась фотография документа, в котором указано, что старший следователь Бологовского межрайонного следственного отдела Зражевский А. В. якобы пытался допросить кота в качестве свидетеля по делу о нанесении тяжких увечий.

«Кот, лежащий на подлокотнике дивана, который по факту причинения телесных повреждений пояснить ничего не смог», — гласит подпись под приобщённой к документу фотографией кота.

Издание «Комсомольская правда — Тверь» обратилось в следственное управление СК РФ по Тверской области с просьбой объяснить, как так получилось, что кот оказался в числе свидетелей по уголовному делу. В ведомстве журналистам сказали, что снимок фейковый.

«Документы подобного содержания не приобщались к материалам проверки и отсутствуют в них», — утверждают в СК.



Самозванец, выдающий себя за актера Серебрякова

Актер Алексей Серебряков пожаловался на появление в социальной сети Instagram самозванца, который ведет аккаунт от его имени. По словам артиста, у него нет учетных записей ни в одной соцсети. Видеообращение Серебрякова по поводу фейка опубликовал на свой странице его друг, музыкант Александр Дьяченко.

«Кто-то, используя мое имя, очень активно ведет страницу в Instagram вместо меня. Поэтому я прошу вас пожаловаться на эту страницу, дабы избежать лжи для людей, которые в это верят», — заявил актер.

Вероятно, речь идет об аккаунте serebryakov. official. Некто публикует в нем от имени Алексея Серебрякова посты политического содержания. В частности, там есть записи в поддержку блогера Алексея Навального и экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.