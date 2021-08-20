Создатели самолета Ил-112В заступились за сына Рогозина

Сотрудники Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил») заступились за бывшего директора предприятия Алексея Рогозина, которого журналист Андрей Караулов обвинил в крушении военно-транспортного самолета ИЛ-112В.

Вы намеренно умолчали, что Рогозин Алексей Дмитриевич был генеральным директором ПАО „Ил“ лишь с 2017 по 2019 год. При его руководстве и при его непосредственном участии самолет Ил-112В смог успешно совершить первый долгожданный полет 30 марта 2019 года. Полет стал итогом работы большого коллектива и был выполнен в полном соответствии с требованиями законодательства. Лживыми являются практически все другие ваши высказывания, в том числе и о том, что после первого полета Герой России Николай Куимов „танцевал вокруг самолета от счастья, что вернулся живой“, — обратились сотрудники ПАО «Ил» к Караулову.

Алексей Рогозин является сыном главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Он уволился из ПАО «Ил» практически сразу после первого полета самолета ИЛ-112В, который состоялся 30 марта 2019 года. Новым генеральным директором стал Юрий Грудинин. В 2020 году он был отстранён от должности. В настоящее время Грудинин находится под следствием.



Транспортник ИЛ-112В разбился 17 августа, когда выполнял перелет из Жуковского в подмосковную Кубинку. Погиб весь экипаж.

