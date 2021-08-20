Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов

Роскомнадзор потребовал удалить из онлайн-магазинов приложение «Навальный». Основанием для этого требования послужило распоряжение Генеральной прокуратуры о «необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией», который был признан в России иноагентом и экстремистской организацией.

В РКН уточнили, что приложение «Навальный» до сих пор активно используется для «продолжения деятельности» экстремистского фонда, передает ТАСС.

Решение Московского городского суда о признании ФБК экстремистской организацией окончательно вступило в силу в начале августа. Согласно постановлению суда, фонд, основанный блогером Алексеем Навальным, занимался созданием условий для «цветной революции» в России, а также регулярно инициировал несанкционированные акции. Как правило, они заканчивались массовыми беспорядками с участием несовершеннолетних.

«Навальный и его сторонники очень долго упивались своей безопасностью. Теперь этому положен конец. Нельзя так относиться к истории нашего Отечества. Нельзя оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны. Нельзя в интересах Запада работать на развал России», — отметил в интервью ridus.ru первый зампредседателя думского Комитета по обороне участник боевых действий на Северном Кавказе Герой РФ Андрей Красов.

