Получены результаты комбинированного применения «Спутника» и «АстраЗенеки»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обнародовал предварительные результаты исследования комбинированного применения однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» (первый компонент «Спутника V») и препарата компании «АстраЗенека».

«Исследование комбинации демонстрирует высокий профиль иммуногенности. На сегодняшний день у участников исследования наблюдается стопроцентный иммунный ответ (выработка антител к шиповидному белку вируса COVID-19)», — утверждают в РФПИ.

Клиническое исследование проводилось в Азербайджане. Подобные испытания проходят сразу в нескольких странах в рамках глобальной программы. Осуществляется вакцинация добровольцев в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.