Более половины россиян одобряют усиление контроля над интернет-ресурсами

Подавляющее большинство россиян (82%) прекрасно информированы о деятельности государства в сфере регулирования онлайн-пространства. Таковы результаты социологического исследования Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Особым одобрением пользуются меры властей, направленные на борьбу с мошенничеством в Сети (51%) и обеспечение безопасности личных данных граждан (49%). Также 51% россиян относятся с пониманием к действиям государства, связанным с усилением контроля над онлайн-ресурсами, уличенными в распространении деструктивного контента.



К сожалению, меры, принимаемые властями, далеко не всегда оказывают влияние на политику зарубежных IT-гигантов. Несмотря на усилия Роскомнадзора, такие крупные платформы, как Facebook, YouTube, Twitter и Instagram, продолжают занимать первые строчки в перечне ресурсов, нарушающих требования по удалению запрещенной информации. Речь идет о пропаганде наркотиков, призывах к суициду, фейках и экстремизме.

Кроме того, транснациональные IT-корпорации категорически не хотят локализовывать персональные данные своих российских пользователей на территории РФ. Ранее Роскомнадзор обязал Google, Facebook, Twitter и другие зарубежные компании сделать это до 1 июля 2021 года. Но воз и ныне там, хотя на дворе почти конец августа. Теперь корпорациям грозят многомиллионные штрафы (от 1 до 18 миллионов рублей).

Зачастую наше государство пытается воздействовать на IT-гигантов с помощью штрафов. Это не самый лучший инструмент. Как показывает турецкий опыт, наиболее эффективными являются меры, которые наносят удар непосредственно по ресурсной базе цифровых корпораций. Это в первую очередь меры, ограничивающие размещение рекламы. В крайнем случае можно замедлить трафик либо заблокировать онлайн-ресурс. Впрочем, на мой взгляд, самая эффективная мера — ограничения по рекламе, — прокомментировал ситуацию руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

Эксперт напомнил, что с 1 января 2022 года вступит в силу закон о так называемом «приземлении» IT-корпораций в российской юрисдикции. Документ обязывает иностранные цифровые компании с ежедневной аудиторией среди россиян от 500 тысяч человек открыть в РФ свои официальные представительства. Тем, кто не выполнит требование «о приземлении», могут запретить распространять рекламу, а также собирать персональные данные.

«Кто-то, конечно, откроет представительство сразу, кто-то попытается уклониться. Но со временем, я думаю, мы увидим прогресс в данном направлении. Похожие законы, предполагающие в качестве наказания запрет на распространение рекламы, были недавно приняты в Индии и Турции. В итоге IT-гиганты начали выполнять требования этих государств», — заключил Виноградов в интервью Ridus.ru.