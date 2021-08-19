Кузнецова: школы не будут переходить на дистанционное обучение

Российские школы не будут переходить на дистанционный формат обучения. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Мы с министром просвещения Сергеем Кравцовым буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет. Образовательные учреждения полностью готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с распространением коронавируса, — заверила Кузнецова.

По ее словам, пандемия серьезно ударила по учреждениям дополнительного образования. Некоторым из них пришлось закрыться. Кузнецова призвала власти обратить внимание на поддержку таких учреждений, чтобы в дальнейшем «не допустить сокращения».

Детский омбудсмен также высказалась по поводу вакцинации школьников против коронавируса. Анна Кузнецова считает, что «никаких принудительных и санкционных подходов здесь быть не должно».

«У нас еще нет результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков. Они должны быть представлены широкой общественности, а затем родители будут сами принимать решение о вакцинации детей», — отметила Кузнецова в интервью «РИА Новости».