Путин встретится с кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России»
- 18 августа 2021, 21:56
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
22 августа президент России Владимир Путин проведет встречу с кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
В мероприятии примут участие около 30-35 человек, включая пятерых лидеров федерального списка единороссов: главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, врача Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и руководителя фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву.
Сейчас участники встречи находятся на карантине.
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