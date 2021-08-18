Путин встретится с кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России»

22 августа президент России Владимир Путин проведет встречу с кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

В мероприятии примут участие около 30-35 человек, включая пятерых лидеров федерального списка единороссов: главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, врача Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и руководителя фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву.

Сейчас участники встречи находятся на карантине.