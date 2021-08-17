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Детей из охваченной пожарами Якутии отправят на отдых в летние лагеря

Эдуард Футурье

© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить отдых детей, проживающих в охваченных природными пожарами районах Якутии. Они отправятся в детские лагеря «Орленок» и «Океан».

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Республики Саха (Якутия) обеспечить... направление на отдых в летние лагеря „Орленок“ и „Океан“ детей, проживающих в селе Бясь-Кюёль Горного улуса Республики Саха (Якутия)», — приводит «РИА Новости» выдержку из поручения главы государства.

Также Путин распорядился направить в санатории жителей Якутии, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания.

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