ВЦИОМ: интернет одержал победу над телевидением еще в 2020 году

Еще в 2020 году интернет взял верх над телевидением, став основным источником информации в России, сообщил гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Он отметил, что по результатам масштабного исследования, проведенного в прошлом году, выяснилось, что 38% опрошенных использует телевидение как главный источник информации.

Новостные, аналитические и официальные сайты предпочитают 23% респондентов, а социальные сети и блоги — 20.

«Таким образом, расклад в пользу интернета — 38% против 43%", — приводит «РИА Новости» слова Абрамова, сказанные на молодежном форуме «Территория смыслов».

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Гендиректор Фонда ВЦИОМ обратил внимание, что телевидение как основной источник информации воспринимают представители старшего поколения. Таких людей в возрасте от 60 и старше насчитывается 67%. И лишь 6% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет придерживаются такого же мнения.

«Что касается газет, то их популярность в качестве источника информации балансирует на грани статистической погрешности — 2%", — добавил Абрамов, отметив также, что за счет автомобилистов информацию благодаря радио получают 10% опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (75%) отрицательно относятся к заключению однополых браков.