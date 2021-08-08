найти ×
   
  • USD
    73.13
  • EUR
    86.46
СохранитьСохранено0
×

008384

ВЦИОМ: интернет одержал победу над телевидением еще в 2020 году

Георгий Самсонов
Новости

Новости

© ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Еще в 2020 году интернет взял верх над телевидением, став основным источником информации в России, сообщил гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Он отметил, что по результатам масштабного исследования, проведенного в прошлом году, выяснилось, что 38% опрошенных использует телевидение как главный источник информации.

Новостные, аналитические и официальные сайты предпочитают 23% респондентов, а социальные сети и блоги — 20.

«Таким образом, расклад в пользу интернета — 38% против 43%", — приводит «РИА Новости» слова Абрамова, сказанные на молодежном форуме «Территория смыслов».

Соцсети © pixabay.com

Соцсети © pixabay.com

Гендиректор Фонда ВЦИОМ обратил внимание, что телевидение как основной источник информации воспринимают представители старшего поколения. Таких людей в возрасте от 60 и старше насчитывается 67%. И лишь 6% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет придерживаются такого же мнения.

«Что касается газет, то их популярность в качестве источника информации балансирует на грани статистической погрешности — 2%", — добавил Абрамов, отметив также, что за счет автомобилистов информацию благодаря радио получают 10% опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (75%) отрицательно относятся к заключению однополых браков.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости
63036461читать позжечитаю позже
Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку
40018602читать позжечитаю позже

главное


История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход

В 1941 году он помогал спасать детей из блокадного Ленинграда.

309664читать позжечитаю позже

Экология
«Деревья пошли на север»: тайга в России вытесняет тундру из-за потепления03 февраля

Об этом заявили ученые после анализа снимков из космоса.

11225167читать позжечитаю позже