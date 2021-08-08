Перед смертью от COVID-19 антипрививочник из США призвал вакцинироваться

Американский радиоведущий Дик Фаррел, выступавший против вакцинации от коронавируса, заболел COVID-19 и перед смертью призвал друзей прививаться.

На протяжении долгого времени Фаррел вел передачи, в которых критиковал медицинских регуляторов и вакцины, считая их «мошенничеством».

Главного инфекциониста страны Энтони Фаучи он называл «обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом» и утверждал, что коронавирус — это выдумка демократов, которая направлена на то, чтобы одурачить республиканцев.

Три недели назад радиоведущий попал в больницу с коронавирусом и резко поменял свои взгляды.

Отказ от вакцинации © Коллаж/Ridus

Как сообщает телеканал WPTV во Флориде, после смерти Фаррела его друг Ли Хейр сообщил в Facebook, что решил привиться от COVID-19. «Из-за него я сделал укол. Он прислал мне SMS и посоветовал мне привиться. Он объяснил, что вирус — не шутка, и добавил, что и самому надо было привиться», — написал Хейр.

Ранее стало известно, что голливудская кинозвезда Дженнифер Энистон столкнулась с критикой со стороны подписчиков своего Instagram-аккаунта после того, как объявила о разрыве общения с противниками вакцинации против COVID-19. Ряд подписчиков актрисы были уязвлены ее «оскорбительным» отношением к антипрививочникам.

Также сообщалось, что британские подростки выступили в Сети против акции поколения своих родителей «Оставьте наших детей в покое», целью которой было остановить обязательную вакцинацию подростков.