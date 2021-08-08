Японцы возложили на США вину за плохое судейство на Олимпиаде в Токио

Решение судей лишить золотой медали россиянку Дину Аверину в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио вызвало возмущение у японских пользователей портала Yahoo News Japan.

Они назвали несправедливое судейство главной проблемой прошедших Игр.

По их мнению, явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу российской спортсменке.

В свою очередь один из комментаторов отметил, что блестящее выступление Авериной «оставило впечатление чуда», а судьи выставили ей всего лишь 24 балла. «Разве это справедливо?» — недоумевает он.

Пользователи портала сошлись во мнении, что олимпийское движение все больше политизируется. Они считают, что несправедливое судейство на соревнованиях по художественной гимнастике — постыдное явление для такого мирового спортивного события, как Олимпийские игры.

Дина Аверина после финальных соревнований © Сергей Бобылев/ТАСС

«Да все здесь просто. Олимпиаду держит за горло Америка через свои гигантские медиакорпорации и своих спонсоров. Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать!», — говорится в одном из комментариев. Его автор полагает, что израильской спортсменке — представительнице государства из первой шеренги союзников США — присудили победу специально. «Разве это не хитро придумано — дать победить израильтянке?!» — заявил он.

Напомним, что спортсменка из Израиля Линой Ашрам опередила Дину Аверину на 0,15 балла, хотя при этом во время заключительного выступления уронила ленту. В итоге россиянки впервые с 1996 года остались без золотой медали в личном разряде.

В групповом многоборье по художественной гимнастике российские спортсменки тоже заняли второе место, уступив команде Болгарии.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пообещал, что комитет будет добиваться детального разбора ситуации с судейством.

