Рогозин заявил, что за коррупцию в ОПК нужно расстреливать

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил ввести высшую меру наказания за коррупцию в ОПК.

Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live» в Youtube.

«Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками», — сказал Рогозин.

Он объяснил, что в данном случае речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств. «Воруют у обороны, у безопасности страны. Фактически, это потворство агрессору», — цитирует его «РИА Новости».

Рогозин уже не первый раз резко высказывается о коррупции в ОПК и космической отрасли. Он призывает избавить эти сферы от казнокрадства и «директоров-барыг», потому что с такой «скверной и гнилью» нельзя двигаться дальше, пишет агентство.

Глава «Роскосмоса» сообщил, что за три года на сотрудников госкорпорации было заведено несколько десятков уголовных дел, часть из которых связана с хищениями на космодроме Восточный.

Космодром Восточный. © wikipedia.org

В феврале к 13,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен бывший замглавы Спецстроя и руководитель оперативного штаба по строительству космодрома Восточный Александр Мордовец. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «Получение взятки в особо крупном размере».

В октябре прошлого года директор космического центра «Восточный» Роман Бобков был арестован на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и к служебному подлогу. Бобкова и главного инспектора Стройнадзора Минобороны Дмитрия Фоминцева подозревают в махинациях со сдачей в эксплуатацию водозаборных сооружений космодрома, которые принесли им около 500 миллионов рублей.