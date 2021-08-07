Москвичам пообещали теплую и солнечную погоду

Дожди полностью прекратятся к утру воскресенья, 8 августа, обнадежил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, кратковременные дожди — нормальное явление для этого времени года.

Он также пообещал, что в ближайшие несколько дней ожидается комфортная погода.

Днем 8 августа будет преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до 26−28 градусов, уточнил синоптик.

«Примерно таким же будет первый рабочий день новой недели: без осадков и теплее, чем положено по климату», — рассказал Леус в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Москва © Игорь Ставцев/Ridus.ru

Эксперт добавил, что с середины следующей недели возрастет вероятность локальных дождей и гроз, однако температура воздуха существенно не изменится. Август еще продолжит радовать москвичей теплыми днями, подчеркнул он.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что август в Москве будет умеренно теплым и дождливым. По его словам, температура воздуха на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит ее, но не более чем на градус.

Тишковец также спрогнозировал приход бабьего лета в Москву. По его прогнозам, в первой половине сентября в столице ожидается температура воздуха выше нормы.