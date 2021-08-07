В Совфеде прокомментировали идею депутата от КПРФ продлить рабочую неделю

Чтобы восстановить российскую экономику в условиях пандемии, нужно в первую очередь заниматься повышением уровня доходов граждан, а не продлевать или сокращать рабочую неделю, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев выразил мнение, что российская экономика может восстановиться, если жители страны начнут больше трудиться.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать», — сказал он в беседе с URA.RU.

Рязанский отметил, что, если в условиях пандемии падают доходы, то, естественно, падает потребление, значит, падает и предложение. «Поэтому, мне кажется, начинать надо с повышения уровня материального благополучия людей и, таким образом, эта цепочка потянет за собой все», — объяснил в интервью изданию сенатор.

Он также напомнил, что в России существует множество видов занятости, включая дистанционный, неполную занятость, контракты на краткосрочной основе и мобильную систему занятости. По мнению Рязанского, проблема состоит не в занятости, а в том, что не хватает мест приложения усилий рабочим рукам.

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Как писал ранее «Ридус», общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин выступил с предложением провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. По его мнению, протестировать этот режим можно на компаниях-добровольцах в течение года.

Кроме того, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил о неизбежности перехода на четырехдневную рабочую неделю