Политолог прокомментировал заявление сопредседателя движения «Голос»

Комментируя программное заявление сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца о том, что якобы ЦИК лишил партии и кандидатов полноценного видеонаблюдения с участков, политолог Виталий Гаскин отметил, что Мельконьянц видит только то, что желает видеть и слышит только то, что желает слышать.

«Иначе бы он и увидел, и услышал, что все 14 политических партий, представители которых присутствовали на встрече в ЦИК, приняли модель видеонаблюдения, предложенную комиссией», — заявил эксперт.

По словам Гаскина, в партиях знают, что видеонаблюдение является серьезным инструментом в помощь наблюдателю, поскольку в случае появления информации о нарушениях, в штабе или центре могут отмотать запись и посмотреть эпизод. Партии также знают, что видеонаблюдение никогда не заменит реального живого наблюдения на участках, отметил политолог. Он также обратил внимание, что Мельконьянц в силу специфики своего образа жизни занимается высчитыванием того, смогут или нет политические партии одновременно смотреть видеотрансляцию со всех участков. При этом сами они такого не планировали, подчеркнул Гаскин.

Он напомнил Мельконьянцу о том, что общественные штабы наблюдения в регионах могут получить аккаунтов столько, сколько запросят, без ограничений. Кроме того, они самостоятельно будут определять, за какими участками наблюдать и сколько. При этом принять участие в наблюдении сможет каждый.