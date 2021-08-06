Андрею Бледному из группы «25/17» стало плохо во время концерта

Основатель культовой группы «25/17» Андрей Позднухов, более известный под своим творческим псевдонимом Бледный, сообщил, что вчера на саундчеке начал терять сознание.

«Пришлось вызвать скорую, и меня отвезли в больницу», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, за себя «и за того парня» пришлось выступать Антону (партнеру Бледного по группе Антону Завьялову), а фэны ему помогали.

Андрей Бледный и Антон Завьялов © Facebook.com

Бледный рассказал, что, придя в себя, он отказался от госпитализации и вернулся на концерт. «Успел на бис», — отметил он.

Музыкант также признался, что пока непонятно, что с ним случилось, поскольку основные показатели в норме. Он также пообещал пройти полное обследование и позаботиться о своем здоровье.

Кроме того, Бледный поблагодарил Антона за выдержку и профессионализм, а фэнов — за поддержку.

«Увидимся сегодня на концерте», — так он закончил свой пост.

Пользователи соцсети поддержали Бледного, пожелали ему здоровья и более бережного отношения к здоровью.

Группа «25/17» (до 2009 года — «Иезекииль 25:17») основана омскими музыкантами Андреем Позднуховым («Бледным») и Антоном Завьяловым («Антом»). На момент ее создания им было 25 и 17 лет соответственно, что и было использовано в названии коллектива.