Андрею Бледному из группы «25/17» стало плохо во время концерта
- 06 августа 2021, 19:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Андрей Бледный
Основатель культовой группы «25/17» Андрей Позднухов, более известный под своим творческим псевдонимом Бледный, сообщил, что вчера на саундчеке начал терять сознание.
«Пришлось вызвать скорую, и меня отвезли в больницу», — написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, за себя «и за того парня» пришлось выступать Антону (партнеру Бледного по группе Антону Завьялову), а фэны ему помогали.
Бледный рассказал, что, придя в себя, он отказался от госпитализации и вернулся на концерт. «Успел на бис», — отметил он.
Музыкант также признался, что пока непонятно, что с ним случилось, поскольку основные показатели в норме. Он также пообещал пройти полное обследование и позаботиться о своем здоровье.
Кроме того, Бледный поблагодарил Антона за выдержку и профессионализм, а фэнов — за поддержку.
«Увидимся сегодня на концерте», — так он закончил свой пост.
Пользователи соцсети поддержали Бледного, пожелали ему здоровья и более бережного отношения к здоровью.
Группа «25/17» (до 2009 года — «Иезекииль 25:17») основана омскими музыкантами Андреем Позднуховым («Бледным») и Антоном Завьяловым («Антом»). На момент ее создания им было 25 и 17 лет соответственно, что и было использовано в названии коллектива.
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