Эксперты объяснили снижение рейтингов партий в преддверии выборов

На этой неделе наметилось незначительное снижение рейтингов партий, которые примут участие в предстоящих выборах в Госдуму.

Это произошло на фоне роста числа тех россиян, которые еще не решили, за кого будут голосовать.

Эксперты связывают результаты соцопросов с ассортиментом кандидатов и партий, а также с желанием избирателей взять паузу для размышлений. Кроме того, учитывается и усталость граждан, которых в августе традиционно больше занимает летний отдых, нежели политический выбор.

По данным соцопроса «Фомнибус», проведенного 30 июля — 1 августа среди 3000 респондентов в 207 населенных пунктах России, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то первое место заняла бы «Единая Россия» с результатом 27% голосов, на второй строчке расположилась бы КПРФ с 11% голосов, а тройку лидеров замкнула бы ЛДПР (9%). Далее следует «Справедливая Россия — За правду» (6%), сообщает Независимый Общественный Мониторинг.

О своем намерении не принимать участие в выборах заявили 17% опрошенных, а 22% граждан затруднились ответить.

По мнению экспертов, такие показатели объясняются наступлением «мертвого сезона», каким традиционно является август, а также пандемией коронавируса.

«Однако полагаю, с завершением летнего сезона политическая апатия развеется и уступит место живому интересу граждан к политике, — считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. -Нет сомнений, что люди в целом сознают значимость предстоящего голосования, и выбор их будет вполне осознанным».

В свою очередь директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций Никита Тюков отметил, что гражданам нужно некоторое время, чтобы определиться с выбором.