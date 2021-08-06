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003210

Минюст внес еще три экстремистские организации в список запрещенных

Георгий Самсонов
Здание Министерства юстиции РФ.

Здание Министерства юстиции РФ.

© Владимир Гердо/ТАСС

Признанные в России экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан** и общественное движение «Штабы Навального"*** были внесены Минюстом в реестр запрещенных организаций.

На основании решений Мосгорсуда они заняли в обновленном перечне места с 86-го по 88-е, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Напомним, 9 июня после 12-часового рассмотрения иска столичной прокуратуры Московский городской суд вынес вердикт: ведомые блогером Алексеем Навальным НКО-иноагенты «Фонд борьбы с коррупцией"* и «Фонд защиты прав граждан"**, а также общественное движение «Штабы Навального"*** признаны экстремистскими организациями.

Согласно вердикту суда, они ликвидированы, их деятельность запрещена.

Как писал ранее «Ридус», 4 августа в России в полной мере вступило в законную силу решение о признании Фонда борьбы с коррупцией* запрещенной экстремистской организацией. Такой вердикт вынес Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве, подтвердив решение Мосгорсуда.

Упомянутые организации признаны экстремистскими, так как они занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране с целью изменения основ конституционного строя.

Кроме того, этими структурами, по мнению суда, осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

*   признан экстремистской организацией, внесен в реестр иностранных агентов.

** признан экстремистской организацией, внесен в реестр иностранных агентов.

*** признан экстремистской организацией, внесен в реестр иностранных агентов.

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