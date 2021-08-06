Суд арестовал москвича, вколовшего наркотик школьнице

Кузьминский районный суд Москвы вынес решение арестовать до 4 октября жителя столицы Романа Ильясова, который был задержан за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотических средств.

Данный инцидент произошел 2 августа на улице Головачева в московском парке Люблино.

На КПП военного училища прибежала 15-летняя школьница и стала звать на помощь. По ее словам, молодой человек сделал ей инъекцию, введя в ягодицу неизвестное вещество.

Как сообщает ФАН, медики не обнаружили на теле потерпевшей следов от иглы, однако позже выяснилось, что инцидент все же имел место. В результате сотрудники полиции задержали 24-летнего подозреваемого, который попал на камеры видеонаблюдения. В отношении него возбудили уголовное дело. Он дал признательные показания.

Ранее «Ридус» писал, что в Татарстане школьник скончался после того, как выкурил электронную сигарету. На уроке русского языка 15-летний ученик потерял сознание и скончался до приезда врачей. Выяснилось, что незадолго до этого он вместе с одноклассниками выкурил обычную, а затем электронную сигарету. Медики выявили у погибшего признаки отравления неизвестными наркотическими препаратами.