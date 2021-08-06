найти ×
   
  • USD -0.04
    73.13
  • EUR -0.19
    86.46
СохранитьСохранено0
×

-103164

Суд арестовал москвича, вколовшего наркотик школьнице

Георгий Самсонов
Арест.

Арест.

© pixabay.com

Кузьминский районный суд Москвы вынес решение арестовать до 4 октября жителя столицы Романа Ильясова, который был задержан за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотических средств.

Данный инцидент произошел 2 августа на улице Головачева в московском парке Люблино.

На КПП военного училища прибежала 15-летняя школьница и стала звать на помощь. По ее словам, молодой человек сделал ей инъекцию, введя в ягодицу неизвестное вещество.

Инъекция © visualhunt.com

Инъекция. © visualhunt.com

Как сообщает ФАН, медики не обнаружили на теле потерпевшей следов от иглы, однако позже выяснилось, что инцидент все же имел место. В результате сотрудники полиции задержали 24-летнего подозреваемого, который попал на камеры видеонаблюдения. В отношении него возбудили уголовное дело. Он дал признательные показания.

Ранее «Ридус» писал, что в Татарстане школьник скончался после того, как выкурил электронную сигарету. На уроке русского языка 15-летний ученик потерял сознание и скончался до приезда врачей. Выяснилось, что незадолго до этого он вместе с одноклассниками выкурил обычную, а затем электронную сигарету. Медики выявили у погибшего признаки отравления неизвестными наркотическими препаратами.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку
39018602читать позжечитаю позже
Животные
«Команда с нашего двора»: как пес с парнем «гоняли девок» в волейбол
20018233читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Как выработать личную стратегию вакцинации от COVID-19

Совет на эту тему дал главврач московской поликлиники.

-709555читать позжечитаю позже

Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-1930 ноября 2020

Химические вещества этих продуктов способны подавлять ферменты вируса.

19029986читать позжечитаю позже