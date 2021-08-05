За последнее время в России увеличилось количество электронных писем, в которых мошенники обещают легкий заработок.

Как рассказали в «Лаборатории Касперского», во II квартале российские интернет-пользователи получили 2 млн таких посланий, что почти в три раза больше, чем за I квартал 2021 года или за IV квартал 2020-го.

«Мы фиксируем всплеск активности мошенников, занимающихся рассылками скам-писем, эксплуатирующих тему легкого заработка. А именно предложения фейковых выплат, денежных переводов и пассивного дохода», — рассказал газете «Известия» руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании Андрей Ковтун.

Он уточнил, что в письме могут упоминаться заработок на криптовалюте, бизнес-схема от известных людей или выплаты от банков.

В России выросло число скам-писем © pexels.com

Эксперты предупреждают, что при переходе по ссылке из такого письма пользователь попадает на скам-сайт, где его просят оплатить небольшую комиссию, однако в результате эти деньги уходят злоумышленникам и никакого реального предложения человек не получает.

Ранее «Ридус» писал о том, что кибермошенники начали использовать почтовый домен органов государственной власти России gov.ru для рассылки фишинговых писем.

Также подробно рассказывалось о том, как вычислить мошенников с сайтов знакомств.