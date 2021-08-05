Названы самые распространенные профессиональные заболевания россиян

В НИИ медицины труда им. Н. Ф. Измерова назвали самые распространенные профессиональные заболевания россиян.

Список возглавили тугоухость и радикулиты.

Радикулопатия (радикулиты) пояснично-крестцовой и шейно-плечевой зоны, возникающая в следствии физических перегрузок и перенапряжения, наблюдается у 58,70% больных.

«В группе профессиональных заболеваний, обусловленных воздействием физических факторов трудового процесса, с 2019 года превалирует нейросенсорная тугоухость — 54,38%", — рассказали URA.RU в институте.

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По данным НИИ, в список наиболее часто встречающихся профессиональных заболеваний также входят вибрационная болезнь (неврологическая патология, развивается из-за регулярного и длительного воздействия на организм механических колебаний) — 42,65%, флюороз (стоматологическая патология, возникает из-за чрезмерного количества фтора) — 27,18% и хронические пылевые бронхиты, возникающие из-за распыления аэрозолей — 24,25%.

Как сообщили изданию в пресс-службе Росстата, в 2020 году были зафиксированы случаи отправления на производстве. «Число лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями (отравлениями) за 2020 год составило 3409 человек (из них 718 женщин), умерло 606, 209 получили инвалидность», — уточнили в ведомстве.

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