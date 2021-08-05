СК проверит данные о том, что в Приамурье гробы на кладбище возят на лодках

В Амурской области следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о том, что жителям одного из сел приходится на лодках возить тела умерших на кладбище.

Сотрудникам СК предстоит изучить ситуацию, сложившейся с погребением тел умерших в селе Прядчино Благовещенского района.

Дело в том, что из-за последствий природной стихии местные жители вынуждены перевозить тела своих родственников на лодках, чтобы предать земле. После того как из берегов вышла речка Чалка, добраться до кладбища, находящегося на возвышенности, можно только по воде.

«В ходе процессуальной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, которые не приняли должных мер к организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения», — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Как писал ранее «Ридус», президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Валерий Ларькин сообщил, что с 12 июля компании в сфере ритуальных услуг будут хоронить жертв коронавируса бесплатно.