найти ×
   
  • USD
    73.17
  • EUR
    86.65
СохранитьСохранено0
×

-104649

СК проверит данные о том, что в Приамурье гробы на кладбище возят на лодках

Георгий Самсонов
Перевозка гробов в лодках.

Перевозка гробов в лодках.

© Amur Mash

В Амурской области следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о том, что жителям одного из сел приходится на лодках возить тела умерших на кладбище.

Сотрудникам СК предстоит изучить ситуацию, сложившейся с погребением тел умерших в селе Прядчино Благовещенского района.

Дело в том, что из-за последствий природной стихии местные жители вынуждены перевозить тела своих родственников на лодках, чтобы предать земле. После того как из берегов вышла речка Чалка, добраться до кладбища, находящегося на возвышенности, можно только по воде.

«В ходе процессуальной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, которые не приняли должных мер к организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения», — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Как писал ранее «Ридус», президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Валерий Ларькин сообщил, что с 12 июля компании в сфере ритуальных услуг будут хоронить жертв коронавируса бесплатно.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
«Зависающий тормоз»: как безопасно очистить память смартфона
-4019652читать позжечитаю позже
Здоровье
Защитит ли курение от COVID-19: ответ на этот вопрос неоднозначен
12025516читать позжечитаю позже

главное


Спорт
Общество
90-летняя бабушка похудела и нашла свое призвание. Теперь она фитнес-тренер

Бодрая пенсионерка активнее, чем большинство 20-летних.

8010391читать позжечитаю позже

Животные
Общество
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости15 июня

Енот давно живет в дикой природе, но каждый день приходит в дом, где он вырос.

63036461читать позжечитаю позже