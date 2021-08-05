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На Киевском вокзале в Москве вспыхнул пожар

Георгий Самсонов
Пожар на Киевском вокзале.

Пожар на Киевском вокзале.

© соцсети

В столице загорелся Киевский вокзал.

По информации Mash, пожар вспыхнул на цокольном этаже.

В настоящее время производится эвакуация находящихся в здании людей.

Как сообщили «Подъёму» в МЧС, пожарные расчеты уже прибыли на место и проводят разведку.

Пожар удалось быстро ликвидировать. Выяснилось, что в одном из помещений загорелись личные вещи и мебель. Огонь распространился на 25 квадратных метров. Пострадавших нет.

Как писал ранее «Ридус», 30 июля пожар возник в кафе, расположенном рядом с метро «Коньково» на улице Профсоюзная, 128.

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