Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова»

Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

Такое решение было принято после двух поражений «Ростова» в чемпионате РПЛ — от санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо».

Ранее планировалось, что Карпин, возглавивший в июле сборную России, будет совмещать сразу два тренерских поста.

Как рассказал президент клуба Арташес Арутюнянц, по итогам встречи с Карпиным было решено, что в данной ситуации лучшим вариантом, как для «Ростова», так и для Валерия Георгиевича, будет его работа в качестве главного тренера сборной России без совмещения.

«От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба «Ростов», — приводятся слова Арутюнянца на странице «Ростова» в соцсети «ВКонтакте».

Карпин с президентом "Ростова" © vk.com

Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной России по футболу 23 июля. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения.

За свою карьеру футболиста Карпин успел поиграть как в СССР и России, так и в Испании (с 1994 по 2005 год). На посту главного тренера он работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», «Торпедо» Армавир и в «Ростове».