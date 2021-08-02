СМИ: Берлин не будет перекрывать «Северный поток-2» ни при каких условиях

Независимо от мнения США, Германия не будет перекрывать газопровод «Северный поток-2», даже если Россия будет использовать его в качестве «геополитического оружия», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом, по данным агентства, Берлин сосредоточится на более широких санкциях на уровне Евросоюза.

Как отмечает издание, это более сложная схема ответа на возможные действия Москвы.

В беседе с Bloomberg представитель правительства Германии заявил, что Берлин обязан реагировать в случае использования трубопровода в геополитических целях, но не уточнил, в чем это будет заключаться.

Ранее президент США Джо Байден пытался убедить канцлера ФРГ Ангелу Меркель в необходимости принять ответные меры, если Россия будет использовать трубопровод в ущерб интересам Украины. Однако, несмотря на то, что Меркель согласилась принять меры «на национальном уровне», отказ Берлина перекрыть трубопровод можно трактовать как потенциальную победу Кремля и удар по Белому дому, пишет агентство.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2». © DPA / TASS

В связи с этим критики Байдена в Конгрессе США, считающие, что американский президент уступил в споре по «Северному потоку-2», могут усилить свои позиции, указывает издание. Например, республиканцы в Сенате уже пригрозили заблокировать двух кандидатов Байдена в Минфин, если глава государства не изменит своего мнения относительно газопровода и не введет новые санкции.

Напомним, 21 июля Госдепартамент США и МИД Германии представили соглашение о гарантиях энергетической безопасности Украины после запуска «Северного потока — 2», которое обязывает Берлин реагировать на возможные «акты агрессии» со стороны России против Украины, в том числе санкциями на энергоэкспорт. Россия выразила недовольство подобными формулировками.

Как писал ранее «Ридус», магистральный газопровод из России в Германию «Северный поток — 2» построен на 99%. Российское судно «Академик Черский» полностью завершило свои работы.