Вирусолог назвал вакцину от COVID-19, не имеющую побочных эффектов

Разработанная научным центром им. М. П. Чумакова вакцина от коронавируса «КовиВак» практически не имеет побочных эффектов и дает хороший иммунный ответ у переболевших, заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он признался, что эта вакцина ему пока нравится только как препарат для вакцинации тех, кто перенес COVID-19.

«Потому что она не реактогенная (не вызывает побочных реакций) и у переболевших дает существенный подброс иммунного ответа», — объяснил Чепурнов в беседе с URA.RU.

При этом вирусолог отметил, что «Спутник V» является более эффективным препаратом от коронавируса, хотя имеет намного больше побочных эффектов, чем «КовиВак».

По словам профессора, в половине случаев после введения «Спутника V» в течение одного-двух дней наблюдается повышение температуры и мышечные боли в области предплечья.

Вакцинация. © Дмитрий Рогулин / ТАСС

Ранее профессор вирусологии Университета Квинсленда (Австралия), член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых высоко оценил качество вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. По мнению Хромых, преимуществами «ЭпиВакКороны» являются безопасность, отсутствие побочных эффектов, простота производства и удобство транспортировки.

Как писал «Ридус», прививка от COVID-19 защищает вакцинированного от постковидного синдрома в случае, если человек все же заразился. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков со ссылкой на научные данные и отсутствие в реабилитационных центрах привитых.