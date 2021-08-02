Белорусские журналисты приостановили участие в международной организации

Белорусский союз журналистов (БСЖ) принял решение заморозить участие в Международной федерации журналистов (МФЖ) и приостановить контакты с ее структурами.

Среди причин такого решения было названо грубое политическое вмешательство в дела Белоруссии и профессионального медиасообщества.

«Данное решение принято единогласно секретариатом Союза журналистов, Комитетом по этике и представителями всех областных объединений БСЖ», — сообщается в Telegram-канале организации.

В сообщении отмечается, что контакты приостановлены из-за «систематического игнорирования чиновниками МФЖ позиции и аргументов Белорусского союза журналистов и отсутствия солидарности с белорусскими журналистами при нарушении иностранными государствами и НПО их базовых прав и свобод».

Флаг Белоруссии. © pixabay.com

Кроме того, в БСЖ считают, что чиновники МФЖ проводят «явно ангажированную и неконструктивную политику» и регулярно отступают от собственных базовых стандартов, а также от положений конституции МФЖ и Глобальной хартии этики журналистов.

Как писал ранее «Ридус», МВД Белоруссии направило на согласование в КГБ страны проект акта, который провозглашает используемый противниками президента Александра Лукашенко бело-красно-белый флаг (белорусская аббревиатура БЧБ) «нацистской символикой и атрибутикой».

Белорусский союз журналистов сообщил, что этот документ содержит перечень символики и атрибутики, признаваемой «нацистской» или «коллаборационистской». Кроме флага оппозиционеров, в него входит популярный у протестующих лозунг «Жыве Беларусь!».