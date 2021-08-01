Пользователи IPhone лишились приложения для знакомств невакцинированных

Приложение для знакомств невакцинированных Unjected было удалено из App Store компанией Apple.

Причиной такого решения стало «ненадлежащее отношение к пандемии коронавируса».

Дело в том, что Apple требует от всех приложений, которые имеют какое-то отношение к COVID-19, предоставлять достоверную информацию, основанную на данных правительственных и некоммерческие организаций в сфере здравоохранения, а также образовательных учреждений.

«Разработчик сделал… заявления для своих пользователей, а также внес изменения в приложение, которые… нарушают нормы», — цитирует Bloombeg слова представителя Apple.

Компания Apple © pixabay.com

По данным агентства, Unjected было создано двумя женщинами с Гавайев вскоре после того, как такие популярные приложения для знакомств, как Tinder и Bumble, начали мотивировать своих пользователей привиться от коронавируса. Новое приложение позиционировало себя как сообщество «для единомышленников, которые выступают за медицинскую неприкосновенность и свободу слова».

Компания Google также указала Unjected на то, что приложение недостаточно внимания уделяет борьбе с дезинформацией, содержащейся в сообщениях некоторых пользователей. В частности, речь шла о постах, в которых вакцины называли «биологическим оружием», «генетическим модификатором» и «микрочипом».

После того как Google пригрозил удалить Unjected из Google Play, приложению пришлось убрать эти сообщения.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что дезинформация о пандемии, распространяемая соцсетями, убивает людей.

Как сообщал «Ридус», основатель Telegram Павел Дуров написал в своем канале, что компания не блокирует посты с фейками о коронавирусе, поскольку цензура часто осложняет борьбу с ложными идеями.