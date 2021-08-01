Эпидемиолог предсказал, сколько России предстоит вести борьбу с COVID-19

Пандемия коронавируса не завершится в России в ближайшие три года, поскольку у жителей страны еще не сформировался коллективный иммунитет, заявил эпидемиолог, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В эфире телеканала «Россия 1» он предсказал новые вспышки COVID-19 из-за низких показателей иммунизации в стране.

По его словам, медикам станет сложнее бороться с пандемией, так как повсеместно продолжают распространяться штаммы, в том числе «дельта».

«У нас где-то 80% территории имеет „дельта“, есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где „дельта“ пока не доминирующая», — цитирует Горелова «РИА Новости».

Ранее глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предположил, что перемешивание штаммов коронавируса может привести к появлению нового варианта, однако, по его оценке, он вряд ли превзойдет по заразности «дельту».

Коронавирус © pixabay.com

В РАН сообщили, что индийский штамм коронавируса все больше поражает детей и молодежь. Международные ученые также отмечают, что одной из главных особенностей штамма «дельта» является передача инфекции в разных возрастных группах, в том числе в молодой — от 12 до 20 лет.

Именно с проникновением этого штамма в Россию связывают резкий всплеск заболеваемости коронавирусом в стране, отмечал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.



Индийский штамм коронавируса «дельта» был впервые обнаружен в октябре прошлого года. Он отличается высокой степенью заразности, временем инфицирования — пять-десять секунд в отличие от 15 минут у других вариантов.

