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Российские теннисисты разыграли золотую медаль Олимпиады в миксте

Георгий Самсонов

© Станислав Красильников/ТАСС

В финале олимпийского теннисного турнира в смешанном разряде россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев взяли верх над своими соотечественниками Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

Невероятно упорная игра завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Таким образом, впервые в истории российские теннисисты стали обладателями золота Олимпиады в миксте.

Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова. © Сергей Бобылев / ТАСС

Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова. © Сергей Бобылев / ТАСС

Не выходя на корт, третье место автоматически заняли австралийцы Эшли Барти и Джон Пирс, поскольку сербские теннисисты Новак Джокович и Нина Стоянович отказались от участия в матче за бронзу.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале представителю Германии Александру Звереву (3:6, 1:6).

В копилке сборной России уже 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Она занимает пятое место в медальном зачете.

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