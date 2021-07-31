При пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде пострадали девять человек
- 31 июля 2021, 20:39
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пожар в общежитии в Нижнем Новгороде
В здании общежития Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде вспыхнул сильный пожар.
Площадь возгорания достигла 1 тысячи кв. м., сообщили в региональном управлении МЧС России.
По предварительным данным, пострадали девять человек, двое из них госпитализированы.
Эвакуированных разместили в спортивном зале соседнего здания. Изначально там находились около 60 человек, в настоящее время их распределяют по другим общежитиям, пишет газета «Известия».
Уточняется, что всего было эвакуировано 70 человек, в основном это иностранные граждане.
В ликвидации огня задействованы 75 человек и 35 единиц техники.
Сейчас ведется тушение чердачного помещения.
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