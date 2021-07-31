При пожаре в общежитии в Нижнем Новгороде пострадали девять человек

В здании общежития Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде вспыхнул сильный пожар.

Площадь возгорания достигла 1 тысячи кв. м., сообщили в региональном управлении МЧС России.

По предварительным данным, пострадали девять человек, двое из них госпитализированы.

Эвакуированных разместили в спортивном зале соседнего здания. Изначально там находились около 60 человек, в настоящее время их распределяют по другим общежитиям, пишет газета «Известия».

Уточняется, что всего было эвакуировано 70 человек, в основном это иностранные граждане.

В ликвидации огня задействованы 75 человек и 35 единиц техники.

Сейчас ведется тушение чердачного помещения.