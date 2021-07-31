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Летчик катапультировался во время падения Су-35С в Хабаровском крае

Георгий Самсонов
Су-35

Су-35

© ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

При выполнении учебно-тренировочного полета в Хабаровском крае самолет Су-35С упал в Охотское море.

Летчик катапультировался и выжил.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, катастрофа произошла из-за отказа двигателя,

Поисковая группа оперативно обнаружила пилота и доставила его на аэродром базирования. «Угрозы здоровью летчика нет», — приводит сообщение ТАСС.

Расследованием происшествия в настоящее время занимается комиссия Восточного военного округа.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно вылетело из аэропорта Дземги в Комсомольске-на-Амуре для выполнения плановых полетов в Хабаровском крае, пишет ФАН.

Как отмечает «РЕН ТВ», падение Су-35С стало первой катастрофой этого самолета, являющегося одним из основных истребителей ВВС России.

Ранее сообщалось, что на военном аэродроме Саки в Крыму у истребителя Су-30СМ сработала катапульта. В результате из стоявшего на земле самолета катапультировались два летчика. Оба члена экипажа остались живы.

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