Летчик катапультировался во время падения Су-35С в Хабаровском крае
- 31 июля 2021, 17:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Су-35
При выполнении учебно-тренировочного полета в Хабаровском крае самолет Су-35С упал в Охотское море.
Летчик катапультировался и выжил.
Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, катастрофа произошла из-за отказа двигателя,
Поисковая группа оперативно обнаружила пилота и доставила его на аэродром базирования. «Угрозы здоровью летчика нет», — приводит сообщение ТАСС.
Расследованием происшествия в настоящее время занимается комиссия Восточного военного округа.
В ведомстве уточнили, что воздушное судно вылетело из аэропорта Дземги в Комсомольске-на-Амуре для выполнения плановых полетов в Хабаровском крае, пишет ФАН.
Как отмечает «РЕН ТВ», падение Су-35С стало первой катастрофой этого самолета, являющегося одним из основных истребителей ВВС России.
Ранее сообщалось, что на военном аэродроме Саки в Крыму у истребителя Су-30СМ сработала катапульта. В результате из стоявшего на земле самолета катапультировались два летчика. Оба члена экипажа остались живы.
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