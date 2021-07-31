Проценко рассказал, как Путин повлиял на его решение идти на выборы

Главврач больницы № 40 в московском районе Коммунарка Денис Проценко рассказал, как президент России Владимир Путин повлиял на его решение принять участие в выборах в Госдуму.



Ранее в интервью журналисту Антону Красовскому Проценко признался, что идти на выборы не собирается, поскольку он медик, а не политик.

Я всегда говорил: ребята, я врач, это не моя история. Но когда ко мне обратился президент с посылом, что здравоохранение требует перезагрузки, а перезагрузить его могут только люди, которые эту систему знают изнутри, то я изменил решение, — заявил Денис Проценко в беседе с РБК.

Он добавил, что в «перезагрузке» отечественная система здравоохранения нуждается очень давно.

«Если есть возможность влиять и участвовать в правильном изменении системы здравоохранения, то это надо делать. Важна здравая идея, важна команда и важно, чтобы нас — медиков — слышали», — заключил врач.



Напомним, что Денис Проценко вошел в пятерку лидеров федерального списка «Единой России».