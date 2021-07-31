Названы главные преимущества народной программы «Единой России»

Народная программа «Единой России» — это очень хороший механизм для сбора и учета мнения граждан РФ. Такое мнение высказал заместитель председателя Городской думы Ижевска Олег Гарин.

Нужно слушать и слышать людей, ведь именно они знают, что нужно сделать в первую очередь. Хорошо, что такая активность есть. Тем более, сейчас запускается много проектов, где активность людей выходит на первый план. Как, например, программа по формированию комфортной городской среды, где сами жители выбирают, где, что и как нужно сделать. Уверен, все это будет учтено в дальнейшем. При этом больше всего предложений, которые поступают от жителей Республики Удмуртии, касаются здравоохранения, прежде всего нехватки узкопрофильных специалистов. На втором месте — вопросы ремонта дорог, — заявил Гарин.

Наиболее активное участие в формировании программы принимают жители Ростовской области, Ставропольского края, Чеченской Республики и Краснодарского края. В десятку регионов-лидеров также вошли Оренбургская, Брянская, Тюменская, Белгородская, Кемеровская и Тульская области.

Огромное количество предложений поступило в разделы, касающиеся повышения благосостояния россиян. Речь идет о предоставлении льготного жилья многодетным, увеличении размеров имеющихся выплат и расширении программы маткапитала. Кроме того, жители регионов выступают за то, чтобы обеспечить пенсионеров бесплатными лекарствами и мобильной связью.

Также россияне призывают власти оснастить поликлиники и больницы современным оборудованием, увеличить численность медиков и создать дополнительные программы по раннему выявлению заболеваний.

Еще жители регионов считают необходимым расширить программу льготной ипотеки, ускорить процесс расселения из аварийного жилья, повысить качество строительства многоквартирных домов и усилить государственный контроль за работой управляющих компаний.

Мы получаем большое количество идей, инициатив, возможных решений самых сложных задач. Аналитическая группа ведёт ежедневную обработку информации, наполняет смысловые блоки, которые войдут в итоговую редакцию народной программы „Единой России“ и будут приняты на съезде партии, — поделился заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Напомним, 17 июля «Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании электронно можно двумя способами. Первый – проголосовать на сайте NP.ER.RU в одном из одиннадцати разделов, охватывающих основные сферы жизни. Второй способ – направить свои предложения через специальную форму.

