В Москве мастер оценил замену лампочки почти в 30 тысяч рублей

Столичная компания «Немецкий сервис» запрашивает за мелкий ремонт десятки тысяч рублей.

Однако клиенты узнают о таких заоблачных ценах постфактум.

Как сообщает «РЕН ТВ», москвичка Марина обратилась в «Немецкий сервис», когда ей потребовалось заменить лампочку и патрон. Мастеру удалось навязать ей дополнительные услуги, однако окончательную цену он не стал называть до конца работ.

В результате же он запросил в пять раз больше средней рыночной стоимости. За мелкую бытовую услугу от москвички потребовали 27,5 тысяч рублей.

Позднее выяснилось, что пострадала от «Немецкого сервиса» не только Марина. У этой компании сотни негативных отзывов от жителей разных городов России. Однако по закону фирму невозможно привлечь к ответственности, так как все цены открыто прописываются в договоре.

Журналисты телеканала решили проверить, как работает «Немецкий сервис», и вызвали оттуда мастера, чтобы устранить засор. При этом у него сразу поинтересовались окончательной ценой. Он сказал, что работа обойдется в 14 тысяч рублей, а после подробных расспросов мастер занервничал и ушел, не взяв деньги.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа выявила завышение цен на продукты в магазинах торговой сети «Пятерочка» в Салехарде на 257%.