В Москве мастер оценил замену лампочки почти в 30 тысяч рублей
- 30 июля 2021, 17:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Лампочка.
Столичная компания «Немецкий сервис» запрашивает за мелкий ремонт десятки тысяч рублей.
Однако клиенты узнают о таких заоблачных ценах постфактум.
Как сообщает «РЕН ТВ», москвичка Марина обратилась в «Немецкий сервис», когда ей потребовалось заменить лампочку и патрон. Мастеру удалось навязать ей дополнительные услуги, однако окончательную цену он не стал называть до конца работ.
В результате же он запросил в пять раз больше средней рыночной стоимости. За мелкую бытовую услугу от москвички потребовали 27,5 тысяч рублей.
Позднее выяснилось, что пострадала от «Немецкого сервиса» не только Марина. У этой компании сотни негативных отзывов от жителей разных городов России. Однако по закону фирму невозможно привлечь к ответственности, так как все цены открыто прописываются в договоре.
Журналисты телеканала решили проверить, как работает «Немецкий сервис», и вызвали оттуда мастера, чтобы устранить засор. При этом у него сразу поинтересовались окончательной ценой. Он сказал, что работа обойдется в 14 тысяч рублей, а после подробных расспросов мастер занервничал и ушел, не взяв деньги.
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