Елена Веснина и Аслан Карацев одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Ниной Стоянович в полуфинале олимпийского теннисного турнира смешанных пар.

В финале Веснина и Карацев поспорят за золотую медаль с другой российской парой — Андреем Рублевым и Анастасией Павлюченковой, которые взяли верх в полуфинале над австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом.

Таким образом, российские теннисисты гарантировали золото и серебро в смешанных парах.

Веснина и Карацев выиграли в двух сетах 7:6 (7:4), 7:5, а Рублев и Павлюченкова — в трех (5:7, 6:4, 13:11).

Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова. © Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее стало известно, что российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады в одиночном разряде. В полуфинале он победил в двух сетах (6:3, 6:3) испанца Пабло Карреньо Бусту, который до этого выбил из дальнейшей борьбы Даниила Медведева.

Золотую медаль Хачанов разыграет с немцем Александром Зверевым, который обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

После двух серебряных медалей, завоеванных российскими шпажистами и лучницей Еленой Осиповой, а также бронзы дзюдоиста Тамерлана Башаева в копилке сборной России стало 34 награды на Играх в Токио.