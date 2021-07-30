Комиссаров доложил Путину о повышении социальной мобильности россиян

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. Они обсудили вопросы, связанные с подготовкой управленческих и профессиональных кадров.

Согласно данным социальных опросов, 64% граждан РФ считают, что в России у молодых людей есть все возможности для самореализации и достижения успеха в жизни, доложил Комиссаров главе государства.

А из тех, кто у нас в проектах участвовал, на этот вопрос отвечают положительно 93%. Кроме того, 83% наших конкурсантов сообщили о том, что участие в проектах положительно повлияло на их карьеру, 65% отметили, что участие в конкурсах помогло понять их призвание, 78% стали более уверенными в себе, а половина даже более счастливыми. При этом это не мы считаем, это ВЦИОМ, независимые опросы, — подчеркнул Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что сегодня на базе платформы «Россия — страна возможностей» реализуются 26 конкурсов. Участие в них приняли уже более восьми миллионов человек. А более 26 тысяч стали победителями и призерами.

Лучшие из лучших, по словам Комиссарова, получают возможность пройти обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС.

«Выпускниками стали уже 305 человек. Среди них 39 губернаторов, пять федеральных министров, заместителей председателя Совета Федерации и Государственной думы, 32 заместителя федеральных министров и мэра городов-миллионников», — сказал глава АНО «Россия — страна возможностей».



Алексей Комиссаров отметил, что 26 участников конкурса «Лидеры России. Политика» зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Госдумы. Это свидетельствует о том, что конкурсанты востребованы в публичной политике, считает он.



«В 2020 году впервые прошел конкурс «Лидеры России. Политика». На этот конкурс было подано почти 34 тысячи заявок. Победителями стали 49 человек. Хотел бы отметить, что 26 из них сейчас зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Государственной думы от разных партий, но в первую очередь — от «Единой России», — заключил Комиссаров.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

«За три года сделано немало. Повысилась социальная мобильность людей, появилось больше возможностей для повышения своего уровня и достижения жизненных целей», — обратил внимание Путин.