Член ОП РФ: как Роскомнадзор помогает пользователям в конфликтах с Facebook

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому интернет-пользователи, чьи публикации или аккаунты были неправомерно заблокированы той или иной соцсетью, имеют право обжаловать блокировку, обратившись в Роскомнадзор. Ведомство обязуется рассмотреть обращение в течение 30 рабочих дней и принять решение о восстановлении контента, если на то есть все основания.

Заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич стал едва ли не первым гражданином России, кому пришлось прибегнуть к подобной помощи Роскомнадзора. В конце июня Facebook заблокировал личную страницу Малькевича без объяснения причин. Общественник изложил свою историю РКН, после чего ведомство потребовало от соцсети незамедлительно восстановить аккаунт. Вскоре страница Александра Малькевича была разблокирована.



Действия Роскомнадзора заслуживают самой высокой оценки. Что касается защиты цифровых прав граждан, то здесь ведомство работает весьма эффективно. Мой пример — история показательная. Утром мою страницу заблокировали, а уже к вечеру вопрос был решен. Обращение в Роскомнадзор — реальная возможность защитить свои цифровые права от посягательств IT-гигантов, могущество которых практически безгранично, — поделился Малькевич в интервью ridus.ru.

Случаи безосновательной блокировки добросовестных пользователей дают повод подозревать иностранные соцсети в «политической ангажированности» и использовании «практики двойных стандартов», добавил член ОП РФ.

«Facebook снес мой аккаунт, существовавший с 2012 года. У меня было пять тысяч друзей, подписчики. Я действительно активно пользовался своим аккаунтом, чтобы рассказывать о своей точке зрения, которая, судя по всему, не совпадает с мнением IT-корпорации и коллективного Запада. И, как говорится, без объявления войны аккаунт был удалён. На мой взгляд, такая политика социальных сетей указывает на то, что кажущаяся независимость IT-гигантов является не более чем мифом, созданным их собственными усилиями. Очевидно, что модерация интернет-платформ имеет недвусмысленную политическую окраску и не отвечает принципу объективности», — заключил Александр Малькевич.

Напомним, с 1 января 2022 года вступит в силу закон о так называемом «приземлении» иностранных IT-корпораций. Он обязывает иностранные IT-корпорации открывать в России официальные представительства. Если компании не захотят этого делать, то против них введут санкции. Речь идет не только о многомиллионных штрафах, но и о запрете на сотрудничество с российскими рекламодателями. В качестве крайней меры предусмотрена частичная или полная блокировка ресурса в РФ.