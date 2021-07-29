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Путин пообещал Белгородской области помочь решить вопрос с нехваткой воды

Эдуард Футурье

© Kremlin

Федеральный центр поможет Белгородской области решить вопрос с нехваткой воды. Такое обещание дал президент России Владимир Путин временно исполняющему обязанности губернатора региона Вячеславу Гладкову. Их встреча состоялась в режиме видеоконференции 29 июля.

«Что касается воды, то вы уже знаете, Белгородская область относится к территориям, малообеспеченным водными ресурсами. Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра», — обратился Путин к Гладкову, который в ходе беседы признался, что самостоятельно решить проблему водоотведения областному правительству будет «тяжеловато».

© Kremlin

Российский лидер положительно оценил деятельность Вячеслава Гладкова в качестве врио главы Белгородской области. Владимир Путин отметил, что Гладков «достаточно быстро вошел в курс дел», проявив себя как «человек опытный».

«Белгородская область всегда, на протяжении, во всяком случае, многих лет, по очень многим показателям была впереди других регионов. И сейчас область демонстрирует хорошие темпы», — цитирует Путина ТАCC.

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