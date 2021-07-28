Депутат оценил предложения медиков, которые вошли в народную программу ЕР

Предложения врачей, работающих в регионах России, вошли в народную программу «Единой России», с которой партия идет на выборы в Госдуму. Речь идет о решении таких проблем, как нехватка специалистов на селе и недостаточное обеспечение лекарствами граждан.

Нехватка медиков в селах — одна из главных проблем отечественного здравоохранения. Депутат Госдумы Александр Якубовский напомнил, что в России действует программа «Земский доктор», которая помогает привлекать врачей на отдаленные территории. Но она нуждается в корректировке, отметил парламентарий.

Необходимо расширение выплат по данной программе на всех молодых специалистов. Сегодня выплату не могут получить медики, которые хотят вернуться в сельскую местность, в которой они постоянно проживали до отъезда на учебу. Получается, что молодой специалист уехал из поселка учиться в медицинский университет, получил диплом, а вернуться в родной поселок он не может, — пояснил Якубовский.

Не менее остро стоит вопрос жилья для молодых медиков, работающих в сельских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).

«Поступило предложение дополнить правила организации ФАПов. Необходимо в рекомендации к структуре зданий, где они располагаются, включить наличие жилого помещения для проживания медработника», — заявил Александр Якубовский.

Также необходимо увеличить число бюджетных мест в вузах на узкопрофильные медицинские специальности, считает ректор Волгоградского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ Владимир Шкарин.

«Более того, нужно трудоустройство студентов в медучреждения с первых курсов обучения. Начиная с третьего курса, студенты вполне хорошо справляются с работой медицинской сестры, а выпускники, закончив шестой курс, могут претендовать на должность врача», — сказал Шкарин.

Главврач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский в свою очередь предложил включить в народную программу единороссов стандарт амбулаторного обеспечения лекарственными препаратами и решить проблему доставки лекарств в отдаленные населенные пункты.

«Для этого нужно разрешить доставку в том числе „Почтой России“, чтобы коммерческая доставка не влияла на увеличение стоимости препаратов», — отметил Иванинский.



«Я только что встречался с избирателями в двух селах. Вопрос обеспечения медицинских учреждений кадрами волнует людей больше всего, — рассказал в интервью Ridus.ru победитель конкурса „Лидеры России. Политика“, победитель федерального конкурса „ПолитСтартап“, депутат Волгоградской областной Думы Алексей Волоцков. — Первичное звено здравоохранения нуждается не только в масштабной инфраструктурной модернизации, но и в привлечении кадров. Поэтому реализация озвученных на стратегической сессии „Единой России“ инициатив — это именно то, чего граждане ждут от власти».