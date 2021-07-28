Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю. В церемонии также принимали участие рабочие и специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и группы компаний «УСК «Мост», занимавшейся строительством объекта.

«Движение разрешаю», — сказал Путин в режиме видеоконференции.



По словам главы государства, с вводом в эксплуатацию второго Байкальского тоннеля пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) существенно возрастет.

Безусловно, это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне в целом, для реализации транзитного потенциала России, конечно, — подчеркнул Путин.

Он поблагодарил специалистов, которые участвовали в строительстве Байкальского тоннеля. Их вклад в модернизацию БАМа является очень высоким, отметил Владимир Путин.

«Вы выполнили большую, колоссальную работу, решили сложные технологические задачи», — заключил президент.

Второй Байкальский тоннель пересекает Байкальский хребет. Он соединяет Иркутскую область и Республику Бурятия. Всего в сложных геологических условиях под землей было проложено более 6 километров железной дороги.

О том, как выглядит новый тоннель, можно узнать на сайте gigarama.ru.