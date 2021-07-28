Почему иностранные соцсети не замечают фейков и ненависти

Фейки, экстремизм и травля пользователей стали самыми острыми проблемами социальных сетей. Цифровые площадки вроде бы борются этим, однако без особых успехов. Объем деструктивной информации в соцсетях растет с каждым годом, а значит, онлайн-платформы, увы, не справляются с выявлением и удалением опасного контента, что является поводом для беспокойства в большинстве развитых стран мира.

Корпорация Facebook разработала алгоритм предотвращения конфликтов в комментариях к постам. Искусственный интеллект должен выявлять оскорбительные записи и отправлять администратору того или иного сообщества на модерацию. Но, несмотря на внедрение нового алгоритма, IT-гигант по-прежнему испытывает проблемы с распространением конфликтных комментариев.

В исследовании ученых из Сиднейского университета и Университета Квинсленда указано, что механизмы модерации и саморегулирования Facebook нуждаются в серьезной доработке. При этом многие пользователи, сталкиваясь с кибербуллингом, не получают никакой поддержки со стороны соцсети. Кроме того, администрация Facebook не раз отказывала владельцам сообществ в удалении оскорбительных сообщений.

Видеохостинг YouTube тоже, увы, не справляется с потоком противоправной информации. По данным Роскомнадзора, платформа считается лидером по объему опасного контента. Ведомство направило администрации YouTube более 24 тысяч требований удалить размещенную на видеохостинге деструктивную информацию. Сейчас остаются неудаленными около пяти тысяч запрещенных материалов. Аналогичная ситуация наблюдается с социальной сетью Twitter.

Правительства разных государств мира очень озабочены сложившимся положением. Но дать объективную оценку тому, почему онлайн-платформы не в состоянии своевременно выявлять и удалять деструктивный контент, власти пока не могут. Дело в том, что политика самоконтроля социальных сетей непрозрачна. Поэтому в России с 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о саморегулировании онлайн-платформ, который предполагает тесное взаимодействие государственных регуляторов и цифровых площадок в сфере борьбы с опасной информацией, а также единые для всех соцсетей правила и стандарты проверки размещаемых материалов.

После вступления в силу закона прошло порядка пяти месяцев. Еще не приняты все необходимые подзаконные акты, которые определяют, как именно должно происходить взаимодействие социальных сетей с органами власти и пользователями. Часть этих актов принята, а часть еще нет. Как только все подзаконные акты вступят в силу, тогда мы и сможем судить о том, борются онлайн-платформы с деструктивным контентом в действительности или нет, а возможно, борются, но не в том объеме, в каком нужно, — рассказал в интервью ridus.ru председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

«Если выяснится, что соцсети пренебрегают борьбой с деструктивным контентом, то их, безусловно, нужно наказывать. Это могут быть штрафы либо какие-то технические меры. Главное, чтобы эти штрафы не повисли в воздухе. Иностранные IT-гиганты могут их просто не платить, поскольку их официальных представительств в России в настоящий момент нет, а следовательно, нет и механизмов принуждения этих компаний к исполнению нашего национального законодательства», — добавил эксперт.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о так называемом «приземлении» транснациональных IT-гигантов в юрисдикции РФ. Документ вступит в силу 1 января 2022 года. Он обязывает иностранные IT-корпорации открывать в России официальные представительства. Если компании не захотят этого делать, то против них введут санкции. Речь идет не только о многомиллионных штрафах, но и о запрете на сотрудничество с российскими рекламодателями. В качестве крайней меры предусмотрена частичная или полная блокировка ресурса в РФ.