Как Тюменской области удалось занять третье место в инвестиционном рейтинге

Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Губернатор региона Александр Моор рассказал в интервью ЭИСИ, за счет чего удалось достичь столь впечатляющих результатов.

«В рейтинге состояния инвестклимата учитываются 42 показателя. Мы проанализировали, по каким позициям отстаем, и работали, что называется, точечно. Высокое итоговое место — это еще результат плодотворного сотрудничества предпринимателей и власти. У нас существуют эффективные инструменты поддержки бизнеса, свои подходы к работе с потенциальными инвесторами. Также в области сформирована хорошая практика по развитию сельского предпринимательства», — заявил глава региона.

Моор напомнил, что 2020 году в Тюменской области была запущена программа «Капитаны бизнеса». В рамках этой программы местные бизнесмены, которые уже добились определенных успехов, проводят обучающие сессии с молодыми предпринимателями.



Они не просто общаются, но и делятся секретами технологий. Мы получили большой отклик от всех участников, поэтому решили продолжить практику. Сейчас продумываем структуру программы и механизм кураторства каждого муниципалитета. Возможно, бизнесмены будут соревноваться друг с другом, формировать и реализовывать идеи за счет существующих мер поддержки либо через создание новых, — пояснил губернатор.

Кроме того, в течение последних нескольких лет в Тюменской области наблюдается активное развитие туристической отрасли, отметил Александр Моор.

«Раньше, когда говорили о туризме в Тюменской области, у людей это вызывало улыбку. Но команда, которая занималась созданием и продвижением этой отрасли, сумела многого добиться. Хорошие показатели мы получили в 2019 году, тогда в регион приехали 3,2 миллиона человек. В 2020 году из-за пандемии коронавируса был спад, но тем не менее около двух миллионов гостей посетили нашу область. Чаще всего к нам приезжают отдохнуть жители соседних регионов — Уральского федерального округа, Омской области, Пермского края, Башкирии и Татарстана», — заключил глава региона.