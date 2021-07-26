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Первый президент Украины Кравчук почти месяц находится в реанимации

Георгий Самсонов
Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

© Петр Сивков/ТАСС

После тяжелой операции на сердце первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.

Она призналась, что в целом его состояние так и не улучшилось.

«Очень медленная динамика», — сказала Сибирцева в беседе с телеканалом hromadske.

Леонид Кравчук © Zuma\TASS

Леонид Кравчук © Zuma\TASS

Как сообщает «24 канал» со ссылкой на источники в окружении Кравчука, политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Посетителей к пациенту не пускают.

Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год. В январе ему исполнилось 87 лет.

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