Первый президент Украины Кравчук почти месяц находится в реанимации
- 26 июля 2021, 22:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Леонид Кравчук
После тяжелой операции на сердце первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.
Она призналась, что в целом его состояние так и не улучшилось.
«Очень медленная динамика», — сказала Сибирцева в беседе с телеканалом hromadske.
Как сообщает «24 канал» со ссылкой на источники в окружении Кравчука, политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Посетителей к пациенту не пускают.
Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год. В январе ему исполнилось 87 лет.
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