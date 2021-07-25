В Совфеде предложили обеспечить сердечников бесплатными лекарствами

В Совете Федерации выступили с предложением обеспечить бесплатными лекарствами россиян, страдающих некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Имеются в виду ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность и фибрилляция предсердий.

Также речь идет о гражданах, прошедших через стентирование периферических артерий, говорится в документе, направленном в Минздрав РФ.

Как рассказала «Парламентской газете» зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, основные проблемы в этой сфере связаны с отсутствием единой службы оказания медпомощи пациентам именно с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Проблемы с сердцем. © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

Она также отметила дефекты маршрутизации, низкий охват диспансерным наблюдением и отсутствие льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе после выхода из стационара.

В декабре 2019 года стало известно, что правительство выделит в 2020—2022 годах 10,2 миллиарда рублей на пилотный проект по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. Рекомендации по его проведению выработал Минздрав. Предполагалось, что пациенты будут бесплатно получать в аптеках лекарства по рецептам, выписанным врачами, а государство станет компенсировать расходы продавцов.