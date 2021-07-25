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В Японии испытывают препарат, побеждающий коронавирус за пять дней

Георгий Самсонов
Лекарство

Лекарство

© pixabay.com

Японская фармацевтическая компания Shionogi испытывает на людях новое лекарство от COVID-19.

Речь идет о таблетках, которые нужно будет принимать раз в день.

В течение пяти дней после первого приема это средство должно нейтрализовать вирус, приводит The Wall Street Journal слова главы компании Исао Тесироги.

Предполагается, что испытания препарата продлятся до следующего года. На начальном этапе в них примут участие от 50 до 100 жителей Японии, а позднее число испытуемых увеличится.

В случае успеха Shionogi собирается наладить сотрудничество с одной из международных корпораций для распространения лекарства по всему миру.

Лекарство © pexels.com

Лекарство © pexels.com

В публикации также отмечается, что ранее фармацевтическая группа Merck и компания Pfizer приступили к тестированию препаратов для лечения инфицированных коронавирусом.

Как сообщал «Ридус», в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) ученые приступили к изучению антител верблюдов, которые они собираются использовать при создании лекарства от коронавируса.

Кроме того, в израильской клинике Рамбам успешно завершилась первая стадия испытаний препарата от COVID-19, созданного на основе стволовых клеток.

В свою очередь Минобороны России приступило к разработке нового противовирусного препарата от COVID-19 в виде жевательной резинки.

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