Минометным огнем украинских войск поврежден жилой дом на западе Донецка

Вечером 24 июля украинские силовики обстреляли из миномета западную окраину Донецка, в результате чего был поврежден жилой дом.

Обстрел произвели по улице Шестакова, 20/4. Этот дом находится в поселке шахты «Трудовская» на западе города.

Минометным огнем были повреждены остекления, кровля, фасад и ограждение, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что обстрел был произведен в 18:05, а огонь велся из района подконтрольной Киеву Марьинки. Всего было выпущено две мины калибром 82 мм.

По предварительным данным, жертв среди гражданского населения не зафиксировано, пишет Донецкое агентство новостей (ДАН).

Донецк © Валентин Спринчак/ТАСС

Ранее в субботу ВСУ подвергли минометному обстрелу район села Яковлевка к северу от Донецка, приводит ТАСС сообщение представительства ДНР в СЦКК. Огонь открыли в 12:55 из минометов калибра 82 мм со стороны населенного пункта Авдеевка. Выпущено было три боеприпаса.

Как писал ранее «Ридус», 27 июня обе стороны конфликта в Донбассе сообщили об обстрелах. В ДНР заявили о ранении мирной жительницы Горловки, в ВСУ — о гибели военнослужащего.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в феврале этого года. Обе стороны регулярно нарушают дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные в июле 2020 года, возлагая вину за эскалацию обстановки друг на друга.