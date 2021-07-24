В Турции заговорили об ужесточении антиковидных мер для туристов из РФ

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Турции глава союза инфекционистов страны Мехмет Джейхан призвал ужесточить антиковидные меры по отношению к российским туристам.

В субботу, 24 июля, суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Турции составил 12 381, что стало самым высоким показателем для республики с 12 мая. С начала июля он увеличился почти втрое.

«По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся», — написал Джейхан в Twitter.

Накануне глава Минздрава страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии, заявив, что с одной стороны необходимо вакцинироваться, а с другой — государство должно применять некоторые ограничения.

Пляж. Турция. © Pixabay

Как писал ранее «Ридус», тем отелям в Турции, которые решили перейти на привычный «шведский стол», грозит либо штраф, либо закрытие. Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Напомним, с 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым Турция начнет без отдельного тестирования принимать российских туристов, которые были иммунизированы любой зарегистрированной в России вакциной. Сертификат о вакцинации должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.